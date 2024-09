Decine di cittadini controllate dai carabinieri nella notte a Cagliari, nei quartieri di Sant'Elia, San Bartolomeo, Marina Piccola e Quartiere del Sole. Precisamente 57 cittadini e 31 auto.

Nei guai sono finiti in cinque, tra cui due minorenni.

Un 45enne senza fissa dimora è stato denunciato per furto aggravato, poiché sorpreso a rubare beni alimentari all'interno di un supermercato in via Tuveri.

Un 57enne residente a Cagliari è stato denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di uno zaino rubato a un cittadino cagliaritano.

Infine sono stati denunciati anche due minori rispettivamente di 14 e 15 anni, per ricettazione: i due sono stati sorpresi a bordo di un motociclo rubato a una cittadina residente a Cagliari. Una segnalazione anche per possesso di marijuana.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata