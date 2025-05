Controllore picchiato ieri sera a Cagliari.

È successo vicino a piazza Matteotti, alla fermata del bus di via Roma. Per fortuna lì vicino c’erano i carabinieri, un equipaggio del IX Battaglione Sardegna, che sono stati allertati da alcuni passanti.

I militari hanno visto un 31enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione, mentre colpiva ripetutamente l’addetto al controllo dei biglietti. Anche quando si è accorto della presenza dei carabinieri l’uomo ha continuato a picchiare il controllore, fino all’intervento degli stessi militari, che lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 31enne è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, la vittima, un uomo di 53 anni, è stato portato al Brotzu.

Sempre ieri sera, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in via Dante dopo la segnalazione di un furto ai danni di un supermercato. Un uomo di 55 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, era stato sorpreso dal personale di vigilanza con generi alimentari sottratti dagli scaffali per un valore di circa 120 euro; nel tentativo di fuggire ha spintonato e colpito l’addetto alla sicurezza.

I carabinieri lo hanno bloccato nelle vicinanze, recuperando l’intera refurtiva. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. L’addetto alla sicurezza, visitato sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

