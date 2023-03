Si è schiantato contro un pullman mentre era sul suo hoverboard, mezzo elettrico a due ruote, in viale Bonaria a Cagliari. Un giovane ha battuto la testa sul bus ed è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso per la dinamica dell'incidente.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.

L'incidente è avvenuto verso le 19,30. Lo scontro è avvenuto nel nuovo tratto riservato ai mezzi pubblici. L'impatto è avvenuto lateralmente. Il giovane ha avuto ovviamente la peggio. Immediati i soccorsi.

Il ragazzo era cosciente ma vista la botta alla testa è stato portato subito in ospedale, al Brotzu, per svolgere tutti gli accertamenti. Nessuna conseguenza per le persone che si trovavano sul bus della linea 5 del Ctm.

