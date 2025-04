Hanno forzato l’ingresso di un ufficio annesso a un distributore di carburante in viale La Plaia e rubato i contanti presenti nella cassa. Pensavano di farla franca fuggendo a piedi, ma i Carabinieri li hanno rintracciati e arrestati nel giro di pochi minuti. A finire in manette due ragazzi di 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, domiciliati a Olbia e Genova.

È successo nella serata di giovedì. La segnalazione tempestiva della titolare al 112 ha fatto scattare subito le ricerche da parte della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Cagliari. I militari hanno intercettato i due all’interno del supermercato “Iperpan”, poco distante dal luogo del furto. Addosso avevano ancora parte del bottino, poi restituito alla legittima proprietaria.

I due giovani, entrambi disoccupati, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Dopo le formalità di rito sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Cagliari-Villanova, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Le indagini sono ancora in corso per verificare se i due possano essere coinvolti in altri furti simili avvenuti recentemente in città.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata