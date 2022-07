Incidente a Cagliari nella serata di venerdì.

In via Italia, per cause in fase di accertamento, un tram della metropolitana di superficie si è scontrato con un'auto diretta verso piazza Italia.

Nonostante l’urto, fortunatamente né i conducenti dei mezzi né i passeggeri del tram hanno riportato ferite.

Qualche disagio al traffico per la chiusura al transito veicolare per consentire i soccorsi e i rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata