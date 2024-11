Momenti di paura questa mattina in via Efisio Cao di San Marco, a Cagliari, dove una donna 37 anni incinta ha avuto uno choc anafilattico dopo aver annusato un profumo, perdendo i sensi e andando in crisi respiratoria.

A salvarle la vita è stato il tempestivo intervento di due farmacisti, Alessandro Ballicu, della Parafarmacia Ecopharm, e Paolo Pisano, dell’omonima farmacia di via Dante.

A raccontare l’accaduto a UnioneSarda.it è proprio la 37enne, Barbara Porcu, madre di tre figli e in attesa del quarto. «Ero in un negozio e per una leggerezza, visto che ho delle allergie, ho annusato un profumo. Una di quelle cose che a volte si fanno senza riflettere. Poi, tornata per strada, mi sono sentita male. Ero in choc anafilattico, faticavo a respirare e la gola ha iniziato a gonfiarsi. Per fortuna, dopo l’allarme, sono intervenuti con prontezza due dottori delle farmacie lì vicine, che mi hanno prestato i primi soccorsi. Poi è arrivata l’ambulanza del 118 e sono stata portata all’ospedale Santissima Trinità in codice rosso».

«Quando mi sono ripresa mi è stato detto che sono salva per un soffio – aggiunge la 37enne -e che è stato determinante l’intervento dei due farmacisti prima e del personale del 118 poi. Voglio ringraziare tutti: se posso continuare a fare la mamma è per merito loro».

«Quando la signora si è sentita male ho subito avvisato il dottor Pisano, che ha la farmacia vicino alla nostra – spiega il dottor Ballicu – e assieme siamo intervenuti per primi. Fondamentale anche l’arrivo del personale del 118, che ha somministrato alla signora del cortisone, come si fa in questi casi. Per fortuna è riuscita a riprendersi. La testimonianza di quanto sia importante in questi casi, oltre alla tempestività, anche la collaborazione, cosa non scontata – purtroppo – di questi tempi».

