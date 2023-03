Cagliari si rifà il look e una parte di viale Bonaria chiude alle auto per undici giorni. I lavori di riqualificazione di via Roma rendono necessaria un’importante modifica alla circolazione.

Dalla mezzanotte di oggi, sino a lunedì 20 (compreso), cambierà il traffico del centro. In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra via Sonnino e via XX Settembre, che rimarrà aperto solo alla Linea 6 del Ctm, col limite di 30 km/h. Di conseguenza, in arrivo da via Sonnino sarà obbligatorio procedere dritti, e non sarà possibile effettuare la prima svolta a destra, in direzione viale Regina Margherita.

Con l’eccezione di autobus e taxi, chiusa alla circolazione anche la parte di viale Bonaria che va da via della Stazione Vecchia a via Sonnino: le auto in arrivo da via della Stazione Vecchia (che collega viale Diaz a viale Bonaria) dovranno obbligatoriamente svoltare a destra.

