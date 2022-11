Giro di vita contro le occupazioni abusive a Cagliari.

Se n’è occupato nel weekend il Nucleo Motociclisti del Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale.

Gli agenti sono interveniti nelle vie Meilogu e Is Mirrionis.

In via Meilogu è stato sgomberato un immobile comunale occupato da tre persone residenti a Cagliari. Gli agenti, nel corso della perquisizione del locale, hanno anche trovato un sacchetto con 50 grammi di droga. Gli occupanti così sono stati deferiti per occupazione abusiva e detenzione di stupefacenti e si sono presi una denuncia per furto aggravato, visto che si allacciavano in maniera fraudolenta alla rete dell’energia elettrica.

In via Is Mirrionis invece, su area di proprietà della Regione, è stato trovato un immobile abusivo non censito al catasto comunale in cui vive una ragazza con figlio minorenne. Anche qui è scattata la denuncia per l’allaccio alla rete elettrica, ed è scattata anche la segnalazione alla Procura per i minorenni.

In corso gli accertamenti per risalire all’esecutore materiale della costruzione abusiva.

