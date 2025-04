Stavano passeggiando in via Roma e non hanno esitato un secondo a intervenire quando hanno visto una donna in pericolo. Protagonisti una coppia di giovani carabinieri, marito e moglie, liberi dal servizio, che giovedì sera, vicino all’ingresso principale di un noto grande magazzino, sono riusciti a fermare un episodio di violenza domestica sotto gli occhi increduli dei passanti.

L’aggressore è stato identificato in un ventinovenne di origine pakistana, residente a Capoterra. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe colpito la compagna convivente al culmine di un diverbio per futili motivi. La donna, pur visibilmente scossa, ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo le prime cure del 118, ma è stata informata della possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza per ricevere supporto psicologico e protezione.

I due militari, in abiti civili, hanno assistito alla violenta lite tra i due e, quando l’uomo ha colpito la donna al volto, i carabinieri si sono immediatamente frapposti tra i due, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Una volta riportata la calma, è intervenuta anche una pattuglia della stazione Carabinieri di Cagliari-Villanova, che ha preso in carico la vicenda. Il ventinovenne è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata