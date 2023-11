“Realizzazione di un ecocentro in via Abruzzi”: inizio lavori 6 marzo 2023, fine primo dicembre prossimo. Peccato che il cantiere si si limiti a una gabbia in mezzo alla strada, che nasconde da mesi una dozzina di parcheggi.

Cagliari, la vergogna è a due passi dal cimitero di San Michele. In mezzo al degrado di metallo e rifiuti brilla un cartello bianco e azzurro, in ossequio all’Unione europea, che quel cantiere fantasma (mandato in appalto dal Comune di Cagliari) ha finanziato con 2,3 milioni.

Tutto fermo, nel silenzio della Giunta comunale ma anche dell’opposizione. Quello di via Abruzzi sarà (resta da capire quando) il terzo ecocentro di Cagliari. Gli altri sono a Sant’Elia e in via San Paolo, chiuso da una decina di giorni per lavori di completamento.

