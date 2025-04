Cambia la viabilità a Cagliari in vista della 369ª festa di Sant'Efisio, in programma giovedì 1 e domenica 4 maggio. Il Comune ha ufficializzato, con le ordinanze dedicate, le varie prescrizioni che definiscono le modifiche al traffico e i divieti a cominciare da questo fine settimana.

Tra le 5 del mattino e le 24 di giovedì 1 chiude la circolazione in entrambi i sensi nella corsia di via Roma riservata al trasporto pubblico locale, per consentire il posizionamento degli operatori commerciali in occasione della processione del primo maggio.

Per il posizionamento delle tribune nella zona di piazza del Carmine, dal 26 aprile al 5 maggio è in vigore in via Maddalena:

- il restringimento della carreggiata, con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente a piazza del Carmine per la svolta a sinistra;

- l'istituzione della direzione obbligatoria a destra all'intersezione con viale Trieste (direzione da via Mameli verso viale Trieste);

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata con validità 0-24, nel tratto dal numero civico 30 all'intersezione con viale Trieste.

Dal 30 aprile alla mezzanotte del 1 maggio, invece, nel largo Carlo Felice definito un restringimento della carreggiata, con la chiusura alla circolazione nella corsia adiacente a piazza Matteotti per la svolta a destra.

