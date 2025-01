Un “regalo sospeso” per i piccoli pazienti dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

I giocatori rossoblù Gianluca Gaetano e Roberto Piccoli, insieme al presidente dell’Unicef Sardegna Giuseppe Masnata, al presidente dell’Unicef Cagliari Paolo Ligas e ai vigili del fuoco del comando di Cagliari, hanno consegnato i doni ai bambini e alle bambine della struttura.

I kit del “Regalo sospeso” sono speciali cofanetti regalo creati da Clementoni per oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Ciascun cofanetto, illustrato dallo street artist romano Merioone e dedicato al tema dei diritti dell’infanzia, contiene un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

«Siamo stati onorati di prendere parte a questa bella iniziativa», il commento in coro di Piccoli e Gaetano. «Per noi regalare un sorriso e qualche momento di gioia in corsia è davvero emozionante, sono momenti che rappresentano un privilegio e una grande emozione, ed è importante che una realtà come il Cagliari Calcio – che unisce tantissime persone di ogni età nella propria passione rossoblù – porti il proprio messaggio e la propria vicinanza in determinati contesti. Grazie ai bimbi e alle loro famiglie che ci hanno trasmesso il loro affetto, a loro l’in bocca al lupo nostro e di tutta la squadra».

