Momenti di paura questo pomeriggio a Cagliari dove un bus del Ctm ha urtato con lo specchietto un albero che si è spezzato, cadendo in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto alla fermata all’angolo tra via Sonnino e via Alghero, mentre l’autista si stava avvicinando al marciapiede per far salire sul mezzo un disabile con la carrozzina. «La pianta con le sue fronde ingombrava da tempo la carreggiata, è bastato toccarla con lo specchietto ed è caduta. Il tronco – all’interno – era marcio. Questo punto è teatro di mille specchietti rotti», il commento del conducente.

L’albero, cadendo, ha mandato in frantumi la veletta di vetro sulla quale viene indicata la linea del mezzo. Non si registrano feriti. Sul posto le Forze dell’ordine per i primi rilievi.

