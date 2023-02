Mattinata movimentata alla Cittadella della Salute di via Romagna a Cagliari: in una lite, degenerata, sono rimaste ferite due persone e per riportare la calma è intervenuta la Polizia. Alla fine una guardia giurata e una donna sono state accompagnate in ospedale dal personale del 118.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della Squadra volante.

Secondo una prima ricostruzione, una coppia ha raggiunto il padiglione G, nell'ufficio che si occupa delle esenzioni ticket. Forse c'è stato un tentativo di superare alcuni utenti ed è nata una discussione con l'intervento delle guardie giurate. Dalle parole e minacce si è passati alle vie di fatto, con alcuni calci, pugni e schiaffoni.

Ad avere la peggio un vigilantes e la donna che era arrivata poco prima insieme al compagno. Sono stati portati al Santissima Trinità per gli accertamenti medici.

I poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e aspetteranno le querele delle due vittime per poter eventualmente procedere per lesioni e minacce.

