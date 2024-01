Furto aggravato in concorso. Di quest’accusa devono rispondere due uomini di 36 e 35 anni: ieri pomeriggio sono stati sorpresi da un equipaggio della Squ adra Volante in Via Cornalias a Cagliari mentre, all’interno di una FIAT 500, armeggiavano sotto il volante.

Mentre i poliziotti facevano inversione, i due sono riusciti a far partire l’auto allontanandosi verso la zona del vicino cimitero. Gli operatori sono riusciti a fermarli in Via Lunigiana e a identificarli: entrambi erano conosciuti per precedenti di polizia.

Dal controllo è emerso che il quadro dell’auto era stato manomesso ed era stata sostituita la centralina che attiva le funzioni principali della vettura. L’auto, tra l’altro, era già stata rubata, pochi giorni prima, in via Basilicata come denunciato dal proprietario.

I due arrestati sono stati portati negli uffici della Questura: il gip ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare per entrambi.

