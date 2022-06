“Mi mancherai così tanto, meraviglia. Avevi sempre quel sorriso ogni volta che ci vedevi. Ci hai dato tanto amore, non ho parole per dire addio perché mi rende triste e non riesco a scrivere il dolore che provo. Tutto quello che so è che mi mancherai così tanto”.

Con un post su Instagram, Giovanni Simeone ha salutato la sua Marvel, un pastore australiano di due anni che il goleador aveva lasciato a casa di amici da quando si era trasferito al Verona, la squadra che nei giorni scorsi l’ha riscattato dal Cagliari.

Marvel è stata avvelenata la notte di domenica ed è morta ieri mattina in una clinica veterinaria cittadina.

"È stata uccisa con un veleno per lumache mentre era nel cortile della casa”, spiega Simeone al telefono dal luogo dove si trova in vacanza.

Forse non si saprà mai se chi l’ha avvelenata sapesse chi era il proprietario. "Non lo, ma spero che non sia stato un atto contro di me”, dice. “Domani sarà presentata una denuncia”.

