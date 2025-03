La manovra per affrontare la stretta curva al termine della discesa in viale Regina Margherita, secondo la Polizia locale, il conducente nemmeno l’ha iniziata. Così alle due del mattino di ieri la Fiat Punto è finita contro i dissuasori di cemento che proteggono la scalinata, ribaltandosi. È una fortuna che i dissuasori ci fossero, altrimenti gli occupanti dell’auto - una famiglia ucraina composta da padre, madre e due figli - avrebbero potuto riportare lesioni gravi.

Nessuno di loro si è fatto trovare lì, quando è arrivata la Polizia locale: si sono subito allontanati. Ma uno dei figli, forse la persona che guidava, aveva lasciato in auto (ottenuta in prestito da un uomo anziano) il proprio curriculum, completo di numero di telefono. Soltanto nel tardo pomeriggio, però, ha risposto alle chiamate dei vigili, che hanno convocato il giovane per lunedì al Comando di via Crespellani. Dovrà chiarire per quale motivo non ha tentato di sterzare quando l’utilitaria è giunta alla curva all’estremità più bassa di viale Regina Margherita.

Gli agenti non escludono che il conducente avesse bevuto troppi alcolici e si sia voluto sottrarre all’alcol-test, aggravando la propria condotta. Per chi era a bordo, solo qualche contusione.

