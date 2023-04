Momenti di alta tensione questa mattina in via Roma lato porto, a Cagliari, dove un gruppo di ambulanti si è piazzato in mezzo alla strada, paralizzando il traffico e mandando nel caos la circolazione della città (QUI LE RAGIONI DELLA PROTESTA).

Uno degli automobilisti rimasti incolonnati ha deciso di forzare il blocco: il suo veicolo è stato circondato da una decina di manifestanti. Sono volati insulti e colpi violenti contro la carrozzeria.

Per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri. Ma non è stata ripristinata la normale viabilità: i proprietari dei camion bar non molleranno la presa fino a quando da palazzo Bacaredda non verrà fissata, per iscritto, una data per un incontro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata