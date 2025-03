Un 47enne alla guida di una moto è rimasto gravemente ferito in tarda serata, a Cagliari, nello scontro con un’auto. Trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu, l’uomo è ricoverato in rianimazione.

Il terribile incidente poco dopo le 23 in via Monte Grappa. La dinamica è ancora incerta e sul fatto stanno indagando gli agenti della Polizia Locale. Stando alle prime informazioni, il centauro sarebbe stato urtato da un veicolo, cadendo a terra e riportando anche una profonda ferita che gli avrebbe fatto perdere molto sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con una unità “Mike” medicalizzata.

In via Monte Grappa sono rimasti gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

