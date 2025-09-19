Cagliari, attivisti al Porto Canale contro le bombe dirette in ArabiaVogliono “bloccare” la nave Bahri Tabuk che dalla Rwm di Domusnovas porterà gli ordigni a Gedda
Si sono radunati nel primo pomeriggio al Porto Canale di Cagliari per protestare, ancora una volta, contro il commercio di armi.
Un gruppo di attivisti si è radunato davanti alla nave Bahri Tabuk che, secondo la loro testimonianza dovrebbe caricare bombe della RWM di Domusnovas dirette a Gedda, in Arabia Saudita.
«Siamo qui per vedere, registrare, denunciare. Non sappiamo quando avverrà l’imbarco, ma non vogliamo restare a guardare mentre il commercio di armi continua indisturbato e sempre più pericoloso», spiegano.
Occhi puntati sulle banchine e smartphone pronti a documentare ogni movimento.
Una protesta pacifica che punta il dito su un commercio internazionale di armi che, pur passando dalla Sardegna, ha conseguenze lontane e drammatiche.