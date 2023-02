Ventisette migranti sono attesi questa mattina nel porto di Cagliari.

Provengono da Gorizia e fanno parte del programma di smistamento tra le regioni, deciso dal ministero dell'Interno.

Dopo un trasferimento via terra, sono partiti ieri dal porto di Civitavecchia. Ad attenderli in banchina ci saranno uomini e donne della Protezione civile sarda, guidata da Antonio Belloi, che forniranno la prima assistenza e il supporto logistico.

La destinazione degli stranieri, dei quali ancora non si conosce la nazionalità, dovrebbe essere uno dei centri di accoglienza del sud dell'Isola.

