Bastone e carota per i tanti senzatetto che trovano riparo nelle vie del centro di Cagliari.

Carabinieri e polizia locale, in un servizio congiunto, hanno offerto aiuto alle persone in condizioni di disagio cercando allo stesso tempo di prevenire pericoli per la pubblica sicurezza.

L’operazione, precisa l’arma, è concepita «nell’ottica di un intervento non solo repressivo ma anche di vicinanza e assistenza» e risponde anche a «recenti segnalazioni di episodi di degrado urbano e microcriminalità».

Le pattuglie hanno individuato numerosi homeless cui hanno offerto la possibilità di usufruire delle strutture d’accoglienza disponibili sul territorio per ricevere assistenza, trascorrere la notte in un letto al riparo dal freddo e consumare pasti caldi. Allo stesso tempo hanno emesso tre ordini di allontanamento e una sanzione amministrativa, «resi necessari in presenza di comportamenti potenzialmente lesivi per la sicurezza delle aree interessate».

L’obiettivo di queste attività congiunte, viene sottolineato, è «coniugare l’esigenza di una città ordinata e sicura con il dovere di prestare attenzione alle fasce più deboli della popolazione». E così ci si continuerà a muovere, su entrambi i fronti: promuovendo il sostegno e stroncando i potenziali pericoli.

(Unioneonline)

