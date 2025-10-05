Tensione nel pomeriggio in via Abruzzi, a Cagliari, dove era stata segnalata la presenza di un anziano di 82 anni, fuori di sé, che aveva minacciato di fare del male a chiunque si avvicinasse e a se stesso, mentre imbracciava un fucile.

Sul posto sono accorsi gli agenti della squadra Volante della Questura, con tre auto, e gli operatori del 118, pronti a qualunque evenienza.

Gli agenti sono riusciti a calmare l’anziano, che si era già procurato una ferita al braccio con un pezzo di vetro. Al loro arrivo l’arma era nell’appartamento.

Stando a quanto emerso, l’uomo ha dato in escandescenze perché, afflitto da una malattia incurabile e disperato, si sente abbandonato.

(Unioneonline/E.Fr.)

