Si è svolta a Cagliari, in piazza del Carmine davanti alla sede della Rappresentanza del Governo, la protesta di un gruppo di ambientalisti contro l'ipotesi di un rigassificatore a Portoscuso, promossa da Donne Ambiente Sardegna e Sardegna Pulita. Una delegazione è stata ricevuta dalla rappresentante del Consiglio dei ministri in Sardegna alla quale è stata consegnata una lettera per il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

È stata confermata la contrarietà al rigassificatore che dovrebbe essere installato a Portovesme. "Sarebbe in continguità pericolosa - si legge nella lettera - tra il porto industriale, quello civile e quello commerciale, in contiguità anche con le altre attività industriali, a loro volta pericolose, poco distante dalle abitazioni dei residenti di Portoscuso”.

Gli ambientalisti chiedono un incontro urgente al ministro Cingolani, già preannunciando che chiederanno anche un'audizione presso la Commissione Europea.

