Il Comune di Cagliari deve comprare gli arredi e le attrezzature per il mercato provvisorio di piazza Nazzari. Costo: quasi 1,2 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai circa 7,5 impiegati per allestire la struttura che dovrà ospitare i boxisti in attesa della conclusione della ristrutturazione del civico di San Benedetto.

Le somme emergono dall’atto che apre la procedura per l’accordo quadro che l’amministrazione vuole stipulare per rendere operativo lo spazio accanto al teatro Lirico: «L’importo stimato delle forniture sulla base del quale l’operatore economico dovrà formulare la propria offerta», si legge, è di 1.159.931,99 euro, oltre 34.798,01 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 1.194.730 euro».

Per partecipare all’offerta del servizio, previsto per una durata di 48 mesi (4 anni, quindi), le aziende interessate devono avere «un fatturato globale maturato nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo stimato 2.389.460 euro».

Il bando con le specifiche tecniche dei materiali non è stato ancora pubblicato. Mentre si attende ancora l’approvazione del progetto definitivo per il mercato di San Benedetto del futuro. Così come si aspetta la certezza della disponibilità del fondi del Pnrr (31 milioni) che dovrebbero servire per pagarlo.

Enrico Fresu

