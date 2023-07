Mamma tartaruga è sbucata dall’acqua del Poetto di Cagliari ieri intorno alle 18,30: «Al calar del sole, ad un passo da noi, pian pianino, è arrivata in cerca di uno spazio sicuro e accogliente per deporre le sue uova», racconta Alesandra S., che ha assistito meravigliata alla scena.

La caretta caretta era all’altezza dell’ospedale Marino. Ma non ha scelto quel punto, per fare il suo nido.

Si è spostata verso lo stabilimento della Marina militare e qui, nella sabbia tra gli ombrelloni, ha deposto le uova nella notte, per poi tornare in acqua. Questa mattina la Forestale ha recintato la zona: ora si dovranno attendere circa due mesi per la schiusa.

Quella delle ultime ore è la seconda deposizione nel giro di pochi giorni sul litorale del Golfo degli Angeli: in settimana un’altra caretta caretta ha scelto il Poetto di Quartu per far venire alla luce i suoi piccoli.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata