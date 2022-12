“Si comunica che per i prossimi tre giorni saranno chiusi il bar e la cappella dell'ospedale oncologico A. Businco per interventi straordinari igienici sanitari”. Una comunicazione stringata, quella riportata oggi sul sito dell’azienda ospedaliera Brotzu, che gestisce anche la struttura di via Jenner, a Cagliari.

La decisione, stando a quanto si apprende, è stata adottata perché anche in quei locali è stata scoperta la presenza di topi. Come era successo nella sala che ospita la cucina della mensa dell’ospedale. Il video di un ratto che faceva capolino dalla cappa aspirante aveva fatto il giro delle chat.

Dal Brotzu avevano spiegato che l’avvistamento risaliva alla fine di novembre e che la cucina era stata chiusa alcuni giorni per derattizzazione. A quanto pare, però, quel topo non era solo.

L’ipotesi è che gli animali siano stati disturbati dai lavori effettuati nel piazzale del San Michele e che abbiano trovato un rifugio sicuro al Businco, dove potrebbero aver proliferato. Così dopo la cucina, chiudono anche bar e cappella.

(Unioneonline/E.Fr.)

