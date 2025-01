Allarme bomba questa mattina al liceo scientifico Michelangelo, nella sede succursale di via Grandi. È suonata la campana di allerta della scuola, con studenti e personale dell’istituto che sono stati evacuati.

Dalle prime informazioni parrebbe trattarsi di un problema all’impianto, senza pericoli concreti.

In corso, per garantire la sicurezza, le verifiche per accertare il motivo per cui sia scattato l’allarme.

