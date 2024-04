A bordo della loro auto avevano diversi grammi di cocaina, ben custoriti all’interno di involucri termosaldati. È successo mercoledì scorso a Cagliari, nel quartiere Cep, dove la Polizia di Stato ha fermato un uomo e una donna, 24 anni entrambi, originari del posto. Durante i controlli entrambi sono apparsi nervosi, fatto che ha spinto gli agenti ad approfondire la situazione. La successiva perquisizione ha permesso, infatti, di trovare due involucri termosaldati con 25 grammi di cocaina in grani e denaro contante. Entrambi sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sempre mercoledì, questa volta però nel quartiere di San Michele, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno fermato un uomo di 55 anni, mentre si aggirava con fare circospetto per le vie del quartiere. Addosso aveva 35 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, denaro contante, ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio e il mazzo di chiavi di un motorino. Il mezzo, rintracciato a poca distanza dal luogo del controllo, è risultato rubato il giorno prima. L’uomo è stato tratto arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio e denunciato a piede libero per ricettazione.

