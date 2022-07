I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno denunciato per il reato di ricettazione un ventinovenne di Cagliari già gravato da precedenti denunce.

Il giovane nel primo pomeriggio di ieri in via Flumendosa stava entrando con due complici in corso di identificazione, all'interno di una Renault Clio Van, rubata nella stessa mattina in via Santa Gilla.

È stato sorpreso e bloccato dal proprietario, un 61enne residente in via Val Venosta mentre sul posto arrivavano i militari dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di via Nuoro.

I carabinieri hanno identificato il giovane e proceduto alla restituzione del veicolo al legittimo proprietario. Mancava solo un compressore per pneumatici custodito all'interno del cofano, i fuggitivi devono averlo portato via.

(Unioneonline/D)

