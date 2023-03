Prosegue a Cagliari la messa a dimora di nuovi alberi, al posto di quelli che nei mesi scorsi sono crollati o che sono stati rimossi per ragioni di sicurezza.

Ventiquattro le piante già sostituite, sulle 118 previste, dagli operatori del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune.

Sempre in questi giorni, gli addetti al verde di Palazzo Bacaredda stanno procedendo con gli interventi di difesa fitosanitaria per l’anno 2023 contro il punteruolo rosso, gli insetti striscianti e volanti, il fusarium oxysporum, la cocciniglia delle querce.

Operai in azione in questi giorni anche per la potatura di contenimento degli esemplari arborei di via Gherardo Delle Notti e viale Merello e per la rimozione degli esemplari di robinia pseudoacacia (pianta infestante) da via Gherardo Delle Notti.

Inoltre, veranno messe a dimora rose paesaggistiche e rosmarini nella scarpata di viale San Vincenzo ed esemplari di dimorfoteca nella rotonda di via Po.

