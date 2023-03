Ancora indagini a Burcei sulla morte di Cesare Aledda trovato cadavere venerdì scorso nell'abitazione in affitto dove aveva realizzato il suo laboratorio artigianale: oggi il medico legale Roberto Demontis ha effettuato la perizia necroscopica sulla salma.

Domani dovrà probabilmente portare la sua relazione al giudice Nicoletta Mari che dirige l'inchiesta assieme ai carabinieri: il giallo resterebbe ancora anche in attesa di nuovi accertamenti da parte dei militari con le indagini condotte dal maggiore Nicola Pilia, dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras.

In sostanza ci sarebbe la certezza che Cesare Aledda è morto a causa della caduta pare dalla scala di casa: da verificare se si sia tratto di una disgrazia o se invece l'uomo è stato spintonato da qualcuno e quindi fatto cadere.

Il corpo è stato trovato venerdì nella casa presa in affitto dalla vittima nella via Garibaldi a Burcei. A fare la scoperta, è stato un familiare della vittima con immediato intervento prima di un medico della Asl, poi del professor Roberto Demontis e dei carabinieri che hanno avviato le indagini ancora in corso.

