Apertura straordinaria per l’Ufficio Passaporti della Questura di via Tuveri a Cagliari «per far fronte alla considerevole richiesta di documenti di espatrio».

Lo comunica la stessa Questura, in una nota, dove si legge: «Domenica 5 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, l’Ufficio osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico per consentire l’acquisizione delle istanze dei passaporti degli utenti privi di appuntamento o che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima dell’appuntamento disponibile anche se già ottenuto on-line».

«Solo per la predetta giornata, pertanto, l’accesso sarà libero e l’eventuale fila seguirà l’ordine cronologico di arrivo», conclude la nota della Polizia di Stato.

