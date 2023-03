Sarà Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama mondiale, l’artista principale ospite della prima edizione di “LIBERACI – Fredom spring fest”, appuntamento in programma il 24 aprile all’Opera Music Forum di Cagliari (Fiera Internazionale della Sardegna).

Lo show riproporrà, in una notte, tutti i più grandi successi che hanno scalato le classifiche mondiali.

L’Opera Music Forum si trasformerà dunque, ancora una volta, in un’arena musicale dal grande impianto scenografico, pronta ad ospitare migliaia di persone.

Bob Sinclar, dopo essersi guadagnato la fama come disk jockey tra i più apprezzati e rispettati di tutto il mondo, giunge al grande successo nel 2005 con la canzone “Love Generation” ottenendo il prestigioso World Music Award come miglior dj al mondo. Nella sua lunga carriera milioni di dischi venduti, 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, milioni di follower sul web, 9 album all’attivo, più di 60 hit che hanno scalato la vetta delle classifiche di tutto il mondo e collaborazioni con grandi star della musica internazionale come Daft Punk, Sean Paul, Mika, Lionel Ritchie, Pitbull, Cerrone, Steve Edwards, Shabba Ranks, Shaggy, Axwell, Craig David, Master Gee e moltissimi altri.

Tra i brani più famosi “Love Generation”, “Tik Tok”, “Rainbow of Love”, “I Wanna”, “LaLa Song”, “World Hold On”, “Back Again”, “Rock the Boat”, fino ad arrivare al singolo “Far l’Amore”, popolarissimo remix del celebre brano portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976. Nell’estate 2018, il suo ultimo singolo “I believe” è stato uno dei singoli più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, totalizzando più di 8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ad arricchire il dj set che accompagna l’evento la collaborazione con Radiolina, con selezioni musicali dei suoi dj.

L’Evento è promosso da Oltre Consulting, società che da molti anni si occupa di altri grandi eventi come Poetto Fest, Poetto On Air, Degustibus, la Tattoo Convention e gestisce Opera Beach ed Arena Village sul lungomare di Quartu Sant’Elena.

«Abbiamo deciso di proporre per l’ultima data della stagione al coperto quello che secondo noi è un artista iconico – spiega Davide Siddi, produttore dell’evento –, un artista amato da un pubblico trasversale in grado di coinvolgere ed emozionare più generazioni».

I ticket sono disponibili da martedì 15 marzo sul sito www.operamusicforum.it e sul circuito biglietti box Office Sardegna (informazioni al 328/8224121).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata