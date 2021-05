Un mezzo aereo, da Cagliari a Bologna, per trasferire in bio contenimento una donna positiva al coronavirus – anche se asintomatica – e attualmente in isolamento. È la richiesta che arriva dalla Protezione civile regionale al dipartimento nazionale per il trasporto della paziente che è mamma di una bimba affetta da cardiomiopatia dilatativa, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Oristano, e che domani sarà trasportata al Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna con un volo ospedale.

La donna è già d'accordo con l'ospedale di Bologna per essere ricoverata nel reparto Covid dello stesso.

Obiettivo dell'operazione è quello di non tenere distanti madre e figlia. "Si tratta di un caso particolare - spiega l'assessore regionale con delega alla Protezione civile Gianni Lampis - e auspichiamo che il dipartimento nazionale possa metterci nelle condizioni di garantire lo spostamento".

