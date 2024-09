Un colpo messo a segno in via Abruzzi, a Cagliari, ai danni della farmacia Rizzo. Un altro in via San Benedetto, a Quartu: nel mirino la rivendita Giglio. Potrebbe esserci una banda specializzata dietro i furti messi a segno negli ultimi giorni contro le farmacie nel capoluogo e nel suo hinterland.

Il modus operandi è sempre lo stesso: serranda scassinata, vetrata spaccata, prelevano la cassa automatica e la portano via.

In via Abruzzi è successo nella notte fra martedì e mercoledì, a Quartu poco prima.

«Mi hanno svegliato di notte per dirmi che i ladri erano entrati in farmacia», racconta la titolare, Claudia Rizzo. «Sono passati dall’ingresso, dopo aver forzato la serranda e mandato in frantumi la vetrata. Hanno agito in modo rapido, prendendo solo il modulo che utilizziamo per i pagamenti in contante. Una cassa che pesa parecchio: per questo hanno usato delle corde per poi trascinarla all’esterno». Bottino: 900 euro.

Un’incursione immortalata, in parte, dalle telecamere del circuito di sorveglianza, come a Quartu.

Sugli episodi sono al lavoro la squadra Mobile di Cagliari e i carabinieri di Quartu, dove le indagini sono coordinate dal comandante Ignazio Cabras.

