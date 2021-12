Tragedia alle 7,30 a Cagliari: un uomo è deceduto in un incidente avvenuto in via Ferrara, nel quartiere di Sant'Elia.

Da una prima ricostruzione una Ford ha preso contromano la strada schiantandosi su uno scooter che proveniva nel senso corretto, diretto verso il Poetto.

Lo scontro è stato tremendo e il conducente del mezzo su due ruote – Massimo Mastromarino, 59 anni, di Monserrato - è morto sul colpo. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Cagliari e il personale del 118 che non ha potuto far nulla per salvare la vita dello scooterista.

Sotto choc il conducente dell’auto, un 41enne, soccorso dai medici. Sono in corso tutti gli accertamenti.

