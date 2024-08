Grave incidente in serata a Cagliari: il conducente di una moto, dopo l'impatto con un'auto (o forse per evitare la vettura), è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando diverse ferite. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118: l'uomo, un trentenne, è stato accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato una brutta frattura e ha perso molto sangue per le ferite a una mano.

La dinamica dell'incidente, avvenuto all'incrocio tra viale Monastir e via Ticca (qui in passato ci sono stati altri gravissimi incidenti, alcuni anche mortali), deve essere ricostruita dagli agenti della Polizia Locale arrivati sul posto con alcune pattuglie per i rilievi e la gestione del traffico.

