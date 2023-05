Sarà operativo dalle prossime settimane a Cagliari il nuovo applicativo software dedicato alle iscrizioni agli asili nido.

Scritto a due mani dall'Assessorato alla Pubblica istruzione in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi tecnologici, il progetto rientra a pieno titolo nel percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale di Cagliari per la digitalizzazione degli uffici.

«Questa innovazione tecnologica – ha spiegato l’assessore Marina Adamo alla presentazione in Municipio - rappresenta un ulteriore passo avanti nella riorganizzazione del servizio asili nido. L’utilizzo di tecnologie web ci permette di semplificare e migliorare l’accesso a un servizio che risulta strategico per le famiglie». Così come la deliberazione n. 51/2023 approvata all'unanimità dal Consiglio comunale per la modifica e l'aggiornamento del Regolamento degli Asili Nido, ora maggiormente rispondente ai nuovi e mutati bisogni di circa 700 bambine e bambini nella fascia d’età 3 mesi/3 anni, e dei loro genitori destinatari del servizio.

«Il Comune di Cagliari ha avviato un percorso di innovazione digitale secondo quanto stabilito da programmi europei come il PON e il PNRR, dove risulta sempre più importante l’erogazione di servizi volti a superare criticità e a soddisfare esigenze dei cittadini, attraverso procedure più snelle, fruibili e semplificate», ha rimarcato l'assessore Alessandro Guarracino. «Le nuove tecnologie sono un supporto fondamentale per questi obiettivi».

Dello stesso avviso anche i consiglieri Giorgio Cugusi e Raffaele Onnis, rispettivamente presidente della Commissione Pubblica istruzione e presidente Commissione Innovazione tecnologica, che hanno parlato di «rivoluzione digitale» ormai indifferibile e capace di rendere «più vicino il Comune ai cittadini e i cittadini al Comune».

Un apposito video-tutorial di supporto alla nuova modalità di presentazione delle iscrizioni offrirà ulteriore aiuto alle famiglie.

Alla presentazione anche Manuela Atzeni, dirigente Servizio Pubblica istruzione, e Riccardo Castrignanò, dirigente Servizio Smart city e Innovazione tecnologica. Entrambi bracci operativi della nuova modalità telematica di iscrizione al servizio Asilo Nido.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata