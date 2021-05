Come previsto alla luce dei dati degli ultimi giorni sull'epidemia di Covid, la Sardegna torna in zona bianca a partire dalla prossima settimana.

E’ infatti arrivata l’attesa ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che ufficializza il passaggio di colore. Da lunedì 31 maggio, dunque, nell’Isola – ma anche in Friuli Venezia Giulia, e in Molise – sarà in vigore il regime “a rischio minimo”, con un deciso allentamento delle restrizioni per limitare i contagi (LE NUOVE REGOLE).

Tutte le altre regioni e province autonome italiane, invece, rimangono in area gialla, come da indicazioni della Cabina di regia che monitora per conto del Governo l’evolversi della pandemia nel nostro Paese.

(Unioneonline/l.f.)

