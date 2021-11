Armato di coltello, ha rapinato un giovane in via Dettori a Cagliari, ma è stato arrestato dagli agenti delle Volanti.

Erano le prime ore del mattino di ieri, intorno alle 5 e mezza, quando tre ragazzi poco più che ventenni sono stati avvicinati da uno straniero con la scusa di vendere loro dello stupefacente. Il malvivente prima ha colpito uno dei malcapitati con un calcio a una gamba, poi ha estratto un coltello e si è fatto consegnare il portafoglio con la somma di 110 euro.

Infine è fuggito lungo le scalette che collegano la via Dettori con la Via Manno, ma i tre giovani lo hanno inseguito e bloccato. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno è riuscito a chiamare il 113. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno individuato lo straniero nascosto sotto un furgone.

Con non poca difficoltà lo hanno messo in sicurezza e portato in Questura. È un 21enne algerino, arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale che è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata