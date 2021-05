Ha continuato a rimanere aperto, nonostante le restrizioni legate alla normativa anti-Covid, e per questo è stato sanzionato.

Destinatario del provvedimento degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, il gestore di un locale di ristorazione in piazza Yenne a Cagliari.

I poliziotti, in particolare, già nei giorni scorsi avevano constatato che l’uomo aveva aperto l'esercizio in piena zona rossa, somministrando alimenti ad una decina di avventori, peraltro tutti privi di mascherina e seduti ai tavolini, in totale spregio delle norme vigenti per il contenimento della diffusione del coronavirus.

I poliziotti hanno svolto tutti gli accertamenti del caso, appurando la violazione commessa, oltretutto, mentre tutti gli altri esercenti della piazza tenevano chiusi i locali, osservando ligi la normativa.

Per il titolare dell'esercizio commerciale è dunque scattata la sanzione di 400 euro. I poliziotti della Squadra Amministrativa hanno poi provveduto a segnalare la violazione al Prefetto per la valutazione dell'applicazione di ulteriori sanzioni accessorie, tra le quali anche la chiusura.

