C’è una mappa non stampata che è nella mente di ogni persona in stato di grave marginalità, senza dimora, anziani senza rete di protezione e persone con disabilità. Insomma, delle persone più a rischio e fragili. Una mappa che contiene gli indirizzi delle strutture assistenziali a bassa soglia, gli indirizzi di tutte le mense gratuite. Da lunedì prossimo questa "mappa mentale" si allarga perché il Comune di Cagliari ha dato vita a Estate Solidale, il programma delle iniziative rivolte alle persone fragili per il periodo estivo.

«L'obbiettivo dell'amministrazione è che Cagliari sia la città di tutti e che nessuno rimanga escluso», spiega l'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini e Politiche sociali Anna Puddu. «Con questa iniziativa», aggiunge, «integriamo un'offerta già programmata dal servizio Politiche Sociali ma che ha una valenza ancora più importante in questo periodo estivo. Le alte temperature, sulle quali ha posto la sua attenzione anche il Ministero della Salute, possono creare effetti negativi su tutti ma in particolare sulle persone particolarmente vulnerabili. Ecco perché, a partire dal 22 luglio e fino al 20 settembre, intensificheremo l'azione dell'assessorato per dare maggiori risposte a quella parte di cittadini che vedono aumentare le loro difficoltà in estate».

Tra le novità: un allungamento degli orari di accoglienza nelle strutture assistenziali a bassa soglia, l'aumento dei posti letto da destinare alle persone che abbiano necessità, l'attivazione di uno sportello d'ascolto telefonico gestito da professionisti (070.0933671 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, tutti i giorni a partire dal 22 luglio). «Invitiamo la cittadinanza a non uscire di casa nella fasce orarie più a rischio e a seguire le indicazioni fornite dal Ministero che il Comune ha fatto proprie. Noi faremo la nostra parte per cercare di essere d'aiuto a tutti perché vogliamo che Cagliari sia più umana, più vicina ai cittadini e soprattutto accanto ai soggetti più fragili».

