Un cittadino straniero titolare di un minimarket a Cagliari è stato denunciato dalla Polizia per aver venduto alcol a minorenni.

L’uomo è stato colto in flagrante dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione, impegnati in un servizio disposto dalla Questura per contrastare la cosiddetta “malamovida”, mentre consegnava una bottiglia di vodka a un gruppo di giovanissimi, tra cui una ragazza di soli 13 anni.

Dopo aver fatto scattare la sanzione, gli agenti hanno riconsegnato i ragazzini ai loro genitori.

"Circa lo specifico market – spiega una nota della Questura - si è inoltre accertato che da tempo, in totale spregio delle norme vendeva alcolici ai minori che, dopo aver raggiunto preoccupanti livelli di ubriachezza, spesso hanno costretto l'intervento dei sanitari del 118”.

(Unioneonline/l.f.)

