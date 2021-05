Al Santissima Trinità hanno iniziato a vaccinare le future mamme.

La pandemia da Covid-19 non ha risparmiato le donne in stato di gravidanza e spesso ha causato condizioni di rischio per la vita della mamma e del nascituro.

L'impatto dell'infezione sulla salute della madre e del feto può determinare complicanze quali un parto pretermine, alterazioni dello sviluppo fetale e interruzione della gravidanza, per questo le società scientifiche nazionali ed internazionali sono concordi sulla necessità di rendere disponibile il vaccino alle donne in gravidanza e in allattamento.

Il Punto Nascita del Santissima Trinità di Cagliari, diretto da Eleonora Coccollone, in collaborazione con il Centro vaccinazioni di Cagliari, diretto dal dottor Gabriele Mereu, ha iniziato la vaccinazione delle donne in gravidanza, dando la priorità a quelle che presentano fattori di rischio.

Medici, ostetriche, infermiere e Oss si rendono ora disponibili per garantire che la vaccinazione alle gravide avvenga in un ambiente protetto e in totale sicurezza.

Le donne che desiderano vaccinarsi, dopo averne parlato con il proprio medico di fiducia, possono inviare un'e-mail a ginecologia.pouasslcagliari@atssardegna.it.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata