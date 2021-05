Sarà aperto al Santissima Trinità di Cagliari l’hub vaccinale dedicato alle persone allergiche e fragili. Un nuovo punto di somministrazione – dopo la chiusura del reparto Covid – che potrà inoculare circa 60 dosi al giorno.

"Saranno chiamati al nuovo hub tutti coloro che al momento della anamnesi con i medici hanno dichiarato allergie - spiega Sergio Marracini, direttore sanitario dell’ospedale gestito da Ats - quindi si tratta di persone che sono già state chiamate per il vaccino e che sono state rimandate a casa in un primo tempo e che ora avranno un vaccino dedicato in ambito ospedaliero".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata