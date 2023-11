Platea e logge vuote stasera al Teatro Lirico di Cagliari, dove i lavoratori precari – da anni in attesa di un concorso pubblico per stabilizzarsi – hanno aderito allo sciopero già annunciato lo scorso mese per la prima di Mefistofele.

Gli orchestrali, alle 20, faranno un presidio di protesta e un flashmob davanti all'ingresso della biglietteria. Secondo i sindacati i confronti tenuti con la Fondazione si sono rivelati «insoddisfacenti», tanto che «la direzione aziendale – si legge in una nota stampa della Rsu – non ha ancora affrontato tutte le problematiche emerse lo scorso 14 ottobre in occasione dell’incontro con il presidente della Fondazione. Le manifestazioni andranno avanti sino alla fine della vertenza».

Per il sovrintendente Nicola Colabianchi si tratta di «un’iniziativa incomprensibile, l’azienda sta rispettando le intese raggiunte e gli accordi presi. Lo sciopero è due volte contro i cittadini che pagano le tasse per garantire un servizio culturale e gli abbonati che sottoscrivono un abbonamento».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata