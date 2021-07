Due ultras del Cagliari sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Cagliari, sono ritenuti responsabili dell’aggressione al rider avvenuta in piazza Yenne durante i festeggiamenti del 7 luglio dopo la vittoria della Nazionale nella semifinale degli Europei contro la Spagna.

Si tratta di due giovani di 20 e 23 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine e appartenenti agli Sconvolts.

Sono stati identificati dai Falchi della Squadra Mobile grazie all’esame delle immagini di alcuni video subito diventati virali sul web e di altri filmati acquisiti nei giorni successivi dalla Polizia.

Dalle immagini si distinguono benissimo i volti dei due, che prima fermano e fanno cadere il rider, poi lo scherniscono, lo prendono a calci e spintoni e lo colpiscono anche con l’asta di una bandiera tricolore.

I ragazzi sono stati denunciati alla Procura di Cagliari per violenza privata. A loro è stata anche comminata una sanzione di 500 euro per la violazione delle norme anti-Covid, dato che non indossavano la mascherina durante l’assembramento all’aperto.

