«No alla privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas», dicono in coro i candidati sindaco di Cagliari riuniti in un dibattito organizzato da Confcommercio Sud Sardegna. Arrivano (quasi) tutti all'appuntamento: Massimo Zedda, centrosinistra, Alessandra Zedda, centrodestra, Emanuela Corda, Alternativa, Giuseppe Farris, CiviCa 20224. Manca solo Claudia Ortu, Cagliari Popolare, impegnata in un altro incontro all'Usb.

Lo sanno i candidati sindaco per la guida di Palazzo Bacaredda di giocare "in casa": l'associazione di categoria, infatti, da tempo porta avanti la battaglia contro la privatizzazione dello scalo. E loro, alla chiamata, rispondono in coro: l'aeroporto è un servizio pubblico essenziale, per questo motivo la gestione deve restare in mano pubblica. «La gestione pubblica si sta rivelando efficiente», ha detto Giuseppe Farris di CiviCA 2024.

Dello stesso parere la candidata del centrodestra Alessandra Zedda: «Da subito ho sposato la battaglia di Confcommercio contro la privatizzazione dell’aeroporto». «I servizi pubblici essenziali devono rimanere in capo al pubblico», ha aggiunto Massimo Zedda del Campo Largo. Sulla stessa linea Emanuela Corda di Alternativa: «Un dominio pubblico può arrivare al privato quando c’è una situazione di mal funzionamento, ma non è questo il caso. Ci stanno derubando e noi non lo dobbiamo consentire».

Perplessità anche sul centro commerciale nell’area dell’ex Fas di Elmas: «Ucciderà il piccolo commercio».

© Riproduzione riservata