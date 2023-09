Sono iniziati questa mattina i lavori di montaggio delle tensostrutture che dovranno accogliere circa 200 bimbi pronti, da lunedì prossimo, al rientro fra i banchi.

Accade a Cagliari nella primaria di via Stoccolma, dove i lavori di sistemazione dell’edificio scolastico non si sono ancora conclusi. E dove l’edificio resta dunque ancora off-limits per motivi di sicurezza.

Tutto è accaduto all'improvviso: fino alle 17 di ieri nessuna comunicazione ufficiale era stata data né alla scuola né alle famiglie. Poi è arrivata una pec del Comune che annunciava la possibilità di allestire le tensostrutture e il consiglio d'istituto, riunito d'urgenza, ha deciso per quella soluzione quando era già ora di cena, rifiutando un altro trasferimento (dopo quello di un anno fa a Selargius). Caos e incertezza, quindi: a tarda sera molte famiglie erano ancora all'oscuro e la comunicazione sul sito internet della scuola è comparsa solo dopo le 21.30.

Sono dieci le tende da campo che ospiteranno, almeno fino alla fine del 2023, le lezioni dei bambini della primaria, «strutture studiate – assicura il vicesindaco Angius – per fronteggiare situazioni di emergenza, ma dotate di tutti i comfort richiesti», impianti di climatizzazione, antincendio, etc., «per lo svolgimento della didattica».

L'amministrazione aveva anche ipotizzato di utilizzare dei container ma costavano troppo e non sarebbero arrivati prima di due mesi.

Una soluzione trovata in extremis, dunque, per salvare l'inizio dell'anno scolastico, ma i dubbi delle famiglie ora sono legati ai tempi: i genitori speravano che i nuovi lavori in via Stoccolma terminassero in autunno, invece «il termine previsto è il 16 febbraio 2024», spiega Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «Fermo restando, però, che l'impegno di tutti è di dare priorità ai lavori necessari per riconsegnare appena possibile», verosimilmente alla fine di dicembre, «le aule, la palestra e la mensa, riservando ai mesi successivi le opere da effettuare all'esterno», aggiunge.

